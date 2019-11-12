На месте гибели съеденного акулой туриста умер еще один человек

В «безопасной» лагуне французского острова Реюньон, где после нападения акулы погиб турист из Шотландии, скончался еще один человек. Об этом сообщает новостной портал Express.

Местный житель Оливье Анджелоз (Olivier Angeloz) плавал в том же месте, где ранее в ноябре поймали акулу, в желудке которой обнаружили руку бесследно пропавшего путешественника Ричарда Мартина Тернера. Причины и обстоятельства смерти Анджелоза остаются неизвестными. Полиция проводит расследование.

«Два здоровых мужчины, оба отличные пловцы, умерли в одном и том же месте с разницей в несколько дней», — подчеркнул анонимный собеседник в разговоре с журналистами. «Трагическая смерть мистера Анджелоза подтверждает опасения, что эта лагуна — не настолько безопасна, как ее оценивают власти», — добавляет другой источник.

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В субботу, 2 ноября, 44-летний путешественник Ричард Мартин Тернер (Richard Martyn Turner), прилетевший на отдых с супругой Верити Тернер (Verity Turner), плавал с маской и трубкой всего в нескольких метрах от берега и бесследно исчез. Спустя несколько дней вблизи туристических пляжей заметили тигровую акулу и поймали ее. В желудке хищной рыбы обнаружили руку с обручальным кольцо. Верити опознала украшение мужа.

ДНК-тестирование также подтвердило, что человеческие останки принадлежали Тернеру. Однако обстоятельства гибели туриста установить не удалось.

Лагуну, в которой плавал погибший турист, местные жители называли безопасной для отдыха. Коралловый риф выступал в роли защитного барьера от акул. «Этот человек, вне всякого сомнения, считал, что находится в безопасности, — отметил житель острова. — Он занимался снорклингом возле кораллового рифа Эрмитаж. Там мелководье и теплая вода. Возможно, его унесло в открытое море волнами, или акула заплыла в лагуну. Теперь ясно одно — он мертв».

Реюньон располагается в Индийском океане в 700 километрах к востоку от Мадагаскара. Остров является заморским регионом Франции. Из-за обилия хищников на многих местных пляжах запрещено купаться и заниматься серфингом. За последние три года у его берегов зафиксировано 24 нападения акул, 11 из них закончились гибелью людей.

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