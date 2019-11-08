Появились подробности о найденном в желудке акулы туристе

Турист из Шотландии, который погиб в пасти акулы на французском острове Реюньон, плавал в «безопасной» лагуне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В субботу, 2 ноября, 44-летний путешественник Ричард Мартин Тернер (Richard Martyn Turner), прилетевший на отдых с супругой, плавал с маской и трубкой всего в нескольких метрах от берега и бесследно исчез. Его жена, Верити Тернер (Verity Turner), организовала поисково-спасательную операцию.

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Спустя несколько дней вблизи туристических пляжей заметили тигровую акулу, представляющую угрозу отдыхающим. Ее поймали и в ходе вскрытия в желудке хищной рыбы обнаружили руку с обручальным кольцом пропавшего туриста. Верити опознала украшение Ричарда.

Человеческие останки направили на ДНК-экспертизу. Полученные результаты подтвердили, что рука принадлежала Тернеру.

Отмечается, что супруги приехали на остров, чтобы отметить 40-летие Верити. Они остановились в пятизвездочном отеле Lux Réunion в деревне Сен-Жиль.

Лагуну, в которой плавал погибший турист, местные жители называли безопасной для отдыха. Коралловый риф выступал в роли защитного барьера от акул. «Этот человек, вне всякого сомнения, считал, что находится в безопасности, — отметил житель острова. — Он занимался снорклингом возле кораллового рифа Эрмитаж. Там мелководье и теплая вода. Возможно, его унесло в открытое море волнами, или акула заплыла в лагуну. Теперь ясно одно — он мертв».

Реюньон располагается в Индийском океане в 700 километрах к востоку от Мадагаскара. Остров является заморским регионом Франции. Из-за обилия хищников на многих местных пляжах запрещено купаться и заниматься серфингом. За последние три года у его берегов зафиксировано 24 нападения акул, 11 из них закончились гибелью людей.

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