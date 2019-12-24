На пляже нашли ногу бесследно пропавшего рыбака

На берег австралийского штата Новый Южный Уэльс вымыло ногу без вести пропавшего дайвера, который увлекался подводной рыбалкой. Об этом сообщает новостной портал News.com.au.

22 ноября 38-летний житель штата Квинсленд Эндрю Пейдж (Andrew Page) занимался с друзьями фридайвингом (подводным плаванием с задержкой дыхания) в районе города Эллиотт Хедс и исчез под водой. Его приятели вызвали службу спасения и полицию. Поисковая операция длилась неделю, но не принесла результатов.

Примерно через три недели в 750 километрах от Эллиотт Хедса — на пляже города Майлстом, штат Новый Южный Уэльс, — обнаружили человеческую ногу. Проведенная экспертиза выявила, что найденные останки принадлежат Пейджу.

«Мы не знаем наверняка, что произошло с Дрю. Он мог запутаться в веревке, когда ловил крупную рыбу. На его ноге не обнаружили ран или следов борьбы, — рассказали его родители. — Он был опытным фридайвером и рыбаком. Его сердце принадлежало океану. Когда он на долгое время оказывался вдали от воды, он шутил, что его жабры иссохли».

По версии полиции, Пейдж мог погибнуть в пасти акулы.

В начале ноября стало известно, что на французском острове Реюньон турист из Шотландии Ричард Мартин плавал в лагуне и погиб в пасти акулы. Спустя несколько дней его руку с обручальным кольцом нашли в желудке тигровой акулы. Вскоре в тех местах умер еще один человек — местный житель Оливье Анджелос.

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