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На пляже нашли ногу бесследно пропавшего рыбака

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На берег австралийского штата Новый Южный Уэльс вымыло ногу без вести пропавшего дайвера, который увлекался подводной рыбалкой. Об этом сообщает новостной портал News.com.au.

22 ноября 38-летний житель штата Квинсленд Эндрю Пейдж (Andrew Page) занимался с друзьями фридайвингом (подводным плаванием с задержкой дыхания) в районе города Эллиотт Хедс и исчез под водой. Его приятели вызвали службу спасения и полицию. Поисковая операция длилась неделю, но не принесла результатов.

Примерно через три недели в 750 километрах от Эллиотт Хедса — на пляже города Майлстом, штат Новый Южный Уэльс, — обнаружили человеческую ногу. Проведенная экспертиза выявила, что найденные останки принадлежат Пейджу.

«Мы не знаем наверняка, что произошло с Дрю. Он мог запутаться в веревке, когда ловил крупную рыбу. На его ноге не обнаружили ран или следов борьбы, — рассказали его родители. — Он был опытным фридайвером и рыбаком. Его сердце принадлежало океану. Когда он на долгое время оказывался вдали от воды, он шутил, что его жабры иссохли».

По версии полиции, Пейдж мог погибнуть в пасти акулы.

В начале ноября стало известно, что на французском острове Реюньон турист из Шотландии Ричард Мартин плавал в лагуне и погиб в пасти акулы. Спустя несколько дней его руку с обручальным кольцом нашли в желудке тигровой акулы. Вскоре в тех местах умер еще один человек — местный житель Оливье Анджелос.

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