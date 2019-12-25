Акула-людоед длиной 4,5 метра схватила лодку зубами и прогнала рыбаков

В австралийском штате Новый Южный Уэльс крупная акула-людоед напала на лодку, в которой находились трое рыбаков. Об этом сообщает издание Newsweek.

Хищная рыба длиной около 4,5 метра неожиданно показалась рядом, когда они отплыли от берега на несколько километров и забросили рыболовные снасти. «Затем она соскользнула обратно в воду, но мы чувствовали, как она плывет внизу, мы чувствовали, как она задевает дно», — рассказывает один из членов команды.

По его словам, акула обогнула лодку, вынырнула и принялась толкать ее сбоку, а затем схватила борт зубами и попыталась отгрызть кусок. «Мы немедленно запустили мотор и поплыли прочь, — говорит рыбак. — А она какое-то время даже плыла за нами сзади. Ей все это не нравилось».

Большая белая акула, также называемая акулой-людоедом, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В 2017 году сообщалось, что большая белая акула напала на школьницу из ЮАР, занимавшуюся серфингом в районе города Ист-Лондон. Девочку спас одноногий фотограф, который подплыл к ней на собственной доске.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!