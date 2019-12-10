Ученые укротили смертоносную акулу-людоеда и затащили ее на судно

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В прибрежных водах канадского острова Западный Айронбаунд, провинция Новая Шотландия, группа исследователей поймала большую белую акулу, также известную как акула-людоед. Видео с хищником опубликовал Newsweek.

Некоммерческая организация OCEARCH вылавливает акул в исследовательских целях. Ученые фиксируют параметры пойманной особи, в том числе ее вес и длину, маркируют ее и отпускают на свободу. «Также мы берем различные образцы, например, делаем анализ крови, спермы, проверяем на бактерии», — говорит руководитель экспедиции Крис Фишер (Chris Fischer). Полученные данные позволяют проанализировать поведение больших белых акул в водах Северной Америки.

По словам капитана судна Бретта Макбрайда (Brett McBride), запечатленную на видео особь оказалось довольно сложно поднять на борт, так как ее длина составляла 3,7 метра. Команда решила назвать самца в честь острова, возле которого его поймали, — Айронбаунд. На кадрах видно, как один из участников экспедиции прыгает в воду к акуле-людоеду и помогает своему напарнику поднять ее на судно.

На следующих секундах ролика исследователи изучают хищника, берут кровь и делает замеры. Все это время особь снабжают необходимым количеством воды. Под конец видео акулу выпускают в океан.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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