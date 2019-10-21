Пятиметровая акула-людоед атаковала женщину на глазах у дайверов

dailystar.co.uk

В прибрежных водах мексиканского острова Гуадалупе пятиметровая белая акула, также известная как акула-людоед, атаковала группу аквалангистов. Видео нападения опубликовала газета The Daily Star.

12 октября Нэнси Лазуццо (Nancy Lasuzzo) в сопровождении команды дайверов погрузилась в Тихий океан в специальной клетке. Женщина сняла на камеру, как к ней подплывает огромный хищник и пытается прогрызть защитное ограждение. Через несколько секунд акула сдалась и уплыла.

Лазуццо обрадовалась этому и запечатлела свои эмоции на камеру. На записи видно, что за спиной женщины находится группа аквалангистов.

Компания Islander Charters, которая устроила погружение, опубликовала кадры произошедшего на своих страницах в соцсетях. Видео стало вирусным и собрало десятки тысяч просмотров. «Наши дайверы испытали острые ощущения», — подписали пост организаторы экскурсии.

Пользователей сети ужаснуло нападение акулы-людоеда на клетку. «Ну уж нет, никогда не решусь на такое, — признавались комментаторы. — Можно позавидовать смелости этих женщин на видео». Один юзер пошутил, что акула пыталась спасти аквалангистку.

Большая белая акула или акула-людоед — одна из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Белые акулы встречаются в водах всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!