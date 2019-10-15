Пугающая встреча студентки с пятиметровой акулой-людоедом попала на видео

dailymail.co.uk

В прибрежных водах индонезийского острова Бали группа дайверов натолкнулась на пятиметровую белую акулу, также известную как акула-людоед. Видео с хищником опубликовал таблоид Daily Mail.

Студентка факультета управления природопользованием Нина Коулман (Nina Coleman) исследовала подводный мир вместе с аквалангистами. На кадрах видно, как около десяти дайверов в ужасе плывут в разные стороны при виде огромной акулы-людоеда. В результате хищник уплыл, никто из людей не пострадал.

Коулман удивилась встретить большую белую акулу в водах Индонезии. «Представителей этого вида никогда ранее не встречали здесь, поскольку они предпочитают более холодные воды — утверждает студентка. — Теперь мы пытаемся выяснить, что привело акулу-людоеда в эти края».

По словам американского эксперта по акулам Грегори Скомала (Gregory Skomal), белые акулы все же обитают в тропических водах, несмотря на их редкое появление у побережья Индонезии.

Большая белая акула или акула-людоед — одна из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Белые акулы встречаются в водах всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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