Ныряльщик с татуировкой акулы лишил зубов огромную акулу-людоеда

У берегов американского штата Калифорния на любителя подводного плавания напала большая белая акула. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Житель Сан-Диего Дэнни Макдэниел (Danny McDaniel) почувствовал толчок, когда плыл на каяке близ острова Санта-Каталина. Он посмотрел на корму и увидел там рыло огромной акулы. Она схватила борт зубами и дернула с такой силой, что каяк развернуло на 180 градусов. После этого рыба уплыла.

В каяке застряли два акульих клыка длиной около пяти сантиметров. Судя по их размеру, длина всей акулы могла составлять 5,8 метра. Макдэниел утверждает, что впервые встретил хищную рыбу такой величины, хотя 20 лет ныряет с аквалангом, не раз имел дело с акулами и даже вытатуировал на груди большую акулу.

Инцидент не смутил любителя подводного плавания. Через три часа он вернулся в море и продолжил нырять с аквалангом.

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В июле сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина вытащил из ноги зуб акулы, которая укусила его 24 года назад. Анализ ДНК показал, что зуб принадлежит черноперой акуле.

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