Мужчина 24 года прожил с зубом акулы в ноге

В американском штате Флорида мужчина вытащил из ноги зуб акулы, которая укусила его 24 года назад. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джефф Уикли (Jeff Weakley) занимался серфингом на пляже Флаглер-Бич в 1994 году и почувствовал, как что-то в воде укусило его. Однако он не смог распознать напавшее на него животное. В прошлом году мужчина проткнул мозоль на ноге. Из нее вышел небольшой серебристый зуб, что сильно удивило американца. Уикли решил передать свою находку ученым, чтобы узнать, кому он принадлежал.

Специалисты были крайне удивлены, обнаружив, что в зубе сохранилась ДНК, хотя инородное тело находилось в организме американца столько лет. Проведя необходимые исследования, они установили, что зуб принадлежит черноперой акуле. Как правило, эти хищники редко нападают на людей и питаются в основном мелкими стайными рыбами.

Ранее в июле сообщалось, что житель штата Северная Каролина нашел зуб доисторической акулы, прогуливаясь по побережью. Он отметил, что хочет пожертвовать находку одному из музеев штата.

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