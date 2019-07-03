Мужчина гулял по пляжу и случайно нашел зуб огромной доисторической акулы

Житель штата Северная Каролина нашел зуб доисторической акулы, прогуливаясь по побережью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Харви Уолл (Harvey Wall) рассказал, что бродил с собакой по пляжу, иногда натыкаясь на морские раковины. Во время отлива он обратил внимание на темный объект на земле. Мужчина потрогал странную находку размером с ладонь ногой и перевернул ее.

Это оказался зуб мегалодона — гигантской доисторической акулы, которая вымерла несколько миллионов лет назад. Подобная находка — редкость, но на побережье Северной Каролины их встречали чаще, чем в других местах.

Мужчина измерил зуб — его длина составила примерно 15 сантиметров с частью черного корня.

Уолл отметил, что хочет пожертвовать находку в один из музеев штата.

Размер челюстей мегалодона достигал двух метров, на каждой из них было по пять рядов зубов, общее количество которых у среднестатистической особи составляло 276.

В мае сообщалось о школьнике из штата Айова, который нашел на ферме 76-сантиметровую кость мастодонта — существа, которое вымерло несколько тысяч лет назад. Владельцы фермы пожертвовали объект хранилищу палеонтологии Университета Айовы.

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