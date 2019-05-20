Подросток случайно нашел останки доисторического существа

В штате Айова, США, подросток нашел останки доисторического существа. Об этом сообщает интернет-издание HuffPost.

Молодой человек искал наконечники стрел на территории местной фермы и обнаружил 76-сантиметровую кость. Землевладельцы связались с представителями Университета Айовы и прислали им снимки находки. Ученые установили, что останки принадлежат мастодонту — животному, вымершему около 10 тысяч лет назад.

Пара фермеров пожертвовала находку хранилищу палеонтологии Университета Айовы. Они предпочли не называть имена, чтобы избежать вторжения посторонних на их владения. Около 30 лет назад пара также нашла на своей ферме кости шерстистого мамонта.

Мастодонты — семейство млекопитающих, принадлежащих к отряду хоботных. Они отличались от мамонтов и ныне живущих слонов некоторыми признаками, которые в основном связаны с особым строением зубов.

В конце апреля сообщалось, что школьница обнаружила зуб акулы-мегалодона. Отец девушки признался, что на протяжении 25 лет занимался поисками уцелевших акульих зубов, однако не находил ничего подобного.

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