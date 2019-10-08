Нападение акулы-людоеда на рыбацкую лодку попало на видео

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В австралийском заливе Спенсер, штат Южная Австралия, мужчина снял на видео нападение большой белой акулы, известной также как акула-людоед, на рыбацкое судно. Кадры произошедшего опубликовала газета Daily Mirror.

Рыбак Аррон Пьекарски (Arron Piekarski) снял на камеру, как акула 3,7 метра в длину кружит возле судна. Затем хищник несколько раз появляется на поверхности воды и пытается прогрызть лодку.

Очевидцы нападения сохраняли спокойствие. Пьекарски даже опустил камеру под воду со словами: «Давайте-ка взглянем на его размеры». Мужчина отметил, что хотел подобраться к акуле-людоеду ближе. Однако он побоялся, что рыба ударит судно, и видеокамера выпадет из его рук.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Особи длиной шесть метров очень редки. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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