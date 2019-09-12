Акула-людоед вцепилась в тюленя на глазах у перепуганных туристов

В канадской провинции Нью-Брансуик большая белая акула, известная также как акула-людоед, напала на тюленя на глазах туристов. На видео инцидента обратило внимание издание The Mirror.

Ролик был снят с прогулочного судна, на котором туристы с детьми отправились наблюдать за китами. На кадрах видно, как плавник акулы рассекает поверхность воды, а затем хищная рыба нападает на беспомощного тюленя всего в нескольких метрах от корабля. Вода вокруг него становится красной от крови.

За кадром слышно, как туристы кричат от ужаса.

По словам одного из членов команды судна, они уже третий раз за шесть недель видят, как акулы нападают на тюленей в одном и том же месте.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Особи длиной шесть метров очень редки. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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