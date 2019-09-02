Акула-людоед вцепилась в мертвого кита на глазах у перепуганного рыбака

Видео: @A_WhiteShark / Twitter

В прибрежных водах американского штата Массачусетс рыболов Мэтт Райли (Matt Riley) снял на видео поедающую кита большую белую акулу, также известную как акула-людоед. Кадры с животным он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Самое необычное, что мне приходилось видеть, — написал Райли, прикрепив к посту несколько видеозаписей. — Большие белые акулы до шести метров в длину поедают мертвого кита». На первых кадрах акула-людоед бьет носом по рыбацкой лодке. Слышно, как мужчина удивляется ее большим размерам.

На втором видео Райли снял, как акула кружит возле огромного мертвого кита и ест его. Судя по репликам, происходящее его шокировало: «Боже мой, что творится. Просто ужас». Американец также опубликовал две фотографии, на которых видно труп кита и акулу.

Комментаторы восхитились увиденным на видео. Некоторые признались, что на месте Райли они постарались бы поскорее уплыть или ударить акулу чем-то тяжелым. «Лучше остаться в живых, чем снять это все на камеру, — писали юзеры. — Но видео впечатляющее».

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