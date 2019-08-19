Кровожадная белая акула расправилась с тюленем на глазах у людей

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В заливе Кейп-Код американского штата Массачусетс большая белая акула напала на тюленя и съела его. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как хищник нападает на животное и начинает бороться с ним. Через некоторое время акула одолевает свою добычу и пожирает ее. По словам автора ролика, сцена расправы была страшной: вода окрасилась в красный цвет, что привело в ужас окружающих людей.

После случившегося местные власти закрыли пляж для посетителей. За прошедший месяц в районе заметили уже 19 акул, рекордное число для региона. Эксперты также отметили, что в период с августа по октябрь белые акулы часто появляются в заливе. Они предупредили местных жителей о возможной угрозе и попросили быть осторожнее и не лезть в воду, если спасатели запрещают это делать.

Ранее сообщалось, что в заливе Кейп-Код в американском штате Массачусетс акула-людоед, также известная как белая акула, съела пойманный рыбаками улов и напугала мальчика. На видео слышно, как очевидцы закричали от испуга. Маленький ребенок тут же отбежал от борта судна. По словам капитана корабля, это было впечатляюще.

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