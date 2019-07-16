Акула-людоед попалась на крючок и утянула рыбаков на три километра

Вблизи острова Алькатрас, штат Калифорния, группа рыбаков поймала на удочку белую акулу, также известную как акула-людоед. Видеозапись, снятую очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

Семь рыбаков отправились на экскурсию по заливу Сан-Франциско на поиски небольших акул. В какой-то момент 42-летний гид Джои Гамез (Joey Gamez) подцепил на крючок своей удочки крупное существо. Он решил, что поймал плоскоголовую семижаберную акулу.

Мужчины подняли якорь, чтобы улов смог прокатить лодку по заливу и всплыть на поверхность воды. Только спустя час рыбаки увидели акулу-людоеда, которая утянула их на три километра. «Это всех шокировало. Мы все семеро затягивали ее на палубу», — рассказал Гамез в беседе с журналистами. Он также признался, что с детства занимается рыбалкой, однако впервые поймал подобную особь.

В результате американцы перерезали рыболовную леску и отпустили хищника на свободу.

Незаконная ловля акул-людоедов на территории Сан-Франциско преследуется по закону. Этот вид акул находится под охраной городских властей.

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