Смертоносная схватка акул-людоедов попала на видео

Исследователи сняли на видео битву двух белых акул, известных также как акулы-людоеды. Редчайшие кадры с животными опубликовал таблоид Daily Mail.

На видеозаписи видно, как один из хищников ест рыболовную приманку возле лодки, после чего нападает на своего сородича длиной 3,7 метра. На теле более мелкой акулы остались две крупные дыры от укусов.

Ученые поставили эксперимент, чтобы изучить поведение диких животных в их естественной среде обитания. Профессор из австралийского исследовательского центра Марк Микан (Mark Meekan) заявляет в рамках нового многосерийного фильма National Geographic Cannibal Sharks («Акулы-каннибалы»), что все акулы поедают особей своего вида.

«Это не просто одна агрессивная акула, которая нападает на других особей. Это даже не один вид кровожадных акул. В природе множество различных акул, атакующих друг друга», — объяснил Микан. В документальной передаче эксперты расскажут, что люди все чаще находят в океане вдоль побережья австралийского города Голд-Кост изуродованные трупы животных. От некоторых из них остаются лишь окровавленные головы, добавляют исследователи.

Микан взял останки покусанной акулы-людоеда в лабораторию на изучение. «Это гигантская акула. Она достигает 3,7 метра в длину, но взгляните на размеры следов от укусов на ее теле. Они действительно внушительные, — заключил профессор. — Требуется много силы, чтобы так укусить акулу вроде этой. Враг должен быть достаточно крупным».

Шоу Cannibal Sharks выходит 15 июля и будет транслироваться неделю в рамках ежегодной образовательной серии фильмов об акулах Sharkfest.

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