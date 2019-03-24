Смертельная схватка морского льва и акулы попала на видео

Жительница США стала очевидцем нападения голодного морского льва на калифорнийскую тройнозубую акулу. На ролик схватки обратил внимание таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в заливе Сан-Франциско. Тори Герман (Tori Gorman) из американского штата Калифорния возвращалась на лодке с соревнований по плаванию и стала свидетелем сцены «из мира диких животных». Женщина запечатлела на камеру, как морской лев кусает небольшую акулу и бьет ее о поверхность воды.

Представитель некоммерческой лечебницы для млекопитающих The Marine Mammal Center Кара Филд (Cara Field) заявила, что морские львы действуют непредсказуемо и могут представлять опасность для человека. Она посоветовала держаться подальше от хищников.

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