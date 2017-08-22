В американском зоопарке поселился слепой морской лев

В зоопарке Лос-Анджелеса (штат Калифорния) поселился слепой морской лев по кличке Бадди. Об этом 21 августа сообщает Associated Press.

10-летнее животное весит более 315 килограммов и издает звуки, которые слышно на территории площадью 0,5 квадратных километров. Бадди привезли в зоопарк в конце мая. Там отмечают, что он неплохо адаптируется к новым условиям.

Из-за слепоты морской лев не мог самостоятельно охотиться или защищаться. Изможденное ластоногое было спасено в районе Манхэттен Бич в Калифорнии в июле прошлого года, после чего его доставили в лос-анджелесский центр помощи морским млекопитающим. Там он в течение 10 месяцев проходил реабилитацию, однако из-за увечий выпустить его обратно в дикую природу было нельзя. В связи с этим Бадди решил приютить местный зоопарк.

В настоящее время он проживает в вольере вместе с несколькими сородичами, однако руководство зоопарка утверждает, что готово принять еще больше морских львов.