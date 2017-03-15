В Калифорнии морской лев застрял в сельскохозяйственном канале

Видео: bfmtv.com

В американском городе Вакавил (штат Калифорния) морской лев застрял в сельскохозяйственном канале. Видео с места событий публикует BFMTV, обстоятельства происшествия сообщает ABC News.

Спасатели несколько часов пытались вытащить ластоногое из дренажной трубы, однако их усилия успехом не увенчались. «Животное в отличном состоянии, очень активно. Мы надеемся, что оно самостоятельно выберется из трубы, чтобы мы могли предпринять еще одну попытку его спасти», — сообщил один из спасателей-ветеринаров.

Специалисты не знают, как животное попало в канал, учитывая, что водоемов поблизости нет, а до ближайшей реки Сакраменто — 80 километров.