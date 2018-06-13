Акула напала на другую акулу и откусила от нее кусок

ladbible.com

Акула на глазах дайверов напала на другую акулу и откусила от нее кусок. На видеоролик обратил внимание информационный портал LADBible.

Видео снял дайвер Адам Малски (Adam Malski) неподалеку от Нептуновых островов на юге Австралии. По его словам, хищная рыба подплыла к приманке около лодки, а секундой позже появилась вторая акула и напала на первую.

«Я спросил у инструктора по дайвингу и капитана судна, что будет, если маленькая акула помешает большой. Он сказал, что большая прогонит маленькую, и буквально через несколько секунд мы увидели противостояние этих рыб», — поделился впечатлениями Малски. Его собеседники признались, что никогда не видели ничего подобного.

Более крупная из двух акул по кличке Гилберт длиной в 4,8 метра пережила схватку, а маленькую с тех пор не видели.

Акулы иногда едят друг друга, однако это редко удается снять.

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