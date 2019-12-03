Акула-людоед намертво вцепилась в гигантскую рыбу в метре от рыболовов

@blueocean4k / Instagram

Рыбаки стали свидетелями нападения большой белой акулы, также известной как акула-людоед, на индоокеанского малоглазого групера. На запись, снятую очевидцами, обратило внимание издание Daily Star.

На кадрах видно, как хищник вцепился в хвост крупной рыбы и кружит возле рыбацкого судна. «Это потрясающе, — восклицают рыбаки. — Не хотел бы я оказаться на месте его жертвы». Один из очевидцев принялся шутить: «Может быть кто-нибудь хочет искупаться?»

Видео стало вирусным в Instagram и собрало десятки тысяч просмотров. «Госпожа акула, хочу поинтересоваться… Где вы нашли такую большую рыбу?» — иронизировали пользователи сети. «Пищевая цепочка прямо перед глазами», — комментировали другие. «Невероятно!» — восхищались третьи.

Индоокеанский малоглазый групер — крупная морская рыба из семейства каменных окуней. Особи этого вида достигают 2,7 метра в длину и весят до 400 килограммов. Груперы активно защищают свою территорию и могут травмировать человека.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В октябре сообщалось, что в Антверпенском зоопарке одна акула съела другую на глазах посетителей. В ролике, который был выложен в Twitter, крупная черноперая рифовая акула держит в пасти бычью акулу значительно меньшего размера.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!