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Гигантская хищная рыба укусила за голову любвеобильную акулу-людоеда

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Некоммерческая организация OCEARCH, занимающаяся изучением морских хищников, опубликовала фотографии большой белой акулы со следами нападения еще более крупной рыбы. Об этом сообщает издание Newsweek.

Специалисты OCEARCH поймали самца по кличке Вими (Vimy) в Атлантическом океане в районе американских штатов Пенсильвания и Коннектикут. Его длина составляла 388 сантиметров, а вес достигал 528 килограммов. Рыбу снабдили отслеживающим устройством и отпустили.

На голове Вими заметны два шрама, по-видимому, оставшиеся после нападений других акул. Один из них успел зажить, другой казался свежим. «Совершенно ясно, что кто-то схватил зубами его голову целиком», — комментирует основатель OCEARCH Крис Фишер (Chris Fischer). Судя по следам зубов, вторая рыба была значительно больше.

Фишер полагает, что Вими либо повздорил с другим самцом из-за самки, либо хотел спариться с более крупной самкой, которая вместо этого укусила его за голову. «Мы знаем, что спаривание акул бывает очень жестоким, — говорит Фишер. — И то, что акулы кусают друг друга за голову, — это не новость. Для них это повседневность».

Он не исключает, что Вими мог пострадать и при иных обстоятельствах, — например, во время драки за тюленя, которого ела другая акула, — однако это менее вероятно.

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

16 октября сообщалось, что в Антверпенском зоопарке одна акула съела другую на глазах посетителей. В ролике, который был выложен в Twitter, крупная черноперая рифовая акула держит в пасти бычью акулу значительно меньшего размера.

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