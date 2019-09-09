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Охотнику Петровичу пришлось отстреливаться от четырехметровой акулы-людоеда

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В Австралии большая белая акула длиной 4,5 метра напала на подводного охотника. Об этом сообщает издание The West Australian.

Джо Петрович (Joe Petrovich) занимался подводной охотой в районе города Перт, штат Западная Австралия. Хищная рыба появилась, когда он удалился от лодки на 250 метров. Подводный охотник в панике поплыл обратно, но акула не отставала.

Примерно через пять минут акула перешла в атаку. Петрович выстрелил в нее из подводного ружья, но рыбу не остановил даже попавший в голову гарпун. Она снова бросилась на человека и схватила зубами за ласту.

Петровичу удалось забраться на лодку, которая стояла в двух километрах от берега. После этого акула продолжала следовать за ним еще три минуты.

Большая белая акула, также известная как акула-людоед — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Особи длиной 6 метров очень редки. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В 2018 году сообщалось, что большая белая акула погналась за катером австралийских полицейских, проверявших трезвость водителей судов у берегов города Эдитбург. Длина рыбы была сопоставима с размерами моторной лодки, в которой они находились.

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