Рифовая акула растерзала бычью на глазах посетителей зоопарка

@xperyance / Twitter

В Антверпенском зоопарке одна акула съела другую на глазах посетителей. Об этом сообщает издание The Brussels Times.

Один из очевидцев снял произошедшее на видео. В ролике, который был выложен в Twitter, крупная черноперая рифовая акула держит в пасти бычью акулу значительно меньшего размера.

Сотрудники аквариума утверждают, что хищная рыба много лет мирно уживалась со своей жертвой. «Возможно, она поддалась инстинкту, а бычья акула была нездорова», — прокомментировал представитель зоопарка.

В качестве меры предосторожности вторую бычью акулу, жившую в том же аквариуме, пересадили в другой резервуар.

В дикой природе и бычьи, и рифовые акулы обитают в Индийском и Тихом океанах. Их длина не превышает 1,5 метра.

В 2015 году сообщалось, что в калининградском зоопарке умерла рифовая акула, которую стучащие по стеклу посетители довели до нервного срыва. В 2018 году из аквариума в американском городе Сан-Антонио похитили бычью акулу. Воры вытащили ее из аквариума, запеленали и увезли в детской коляске.

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