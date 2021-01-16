Кошка в море три недели питалась конфетами и выжила

Кошке удалось выжить на судне, следовавшем на протяжении трех недель из Одессы в Израиль, питаясь конфетами. Об этом сообщает украинский «7 канал».

Как удалось выяснить по записям с камер видеонаблюдения, животное забралось в контейнер на корабле во время погрузки в Одессе. Судно вышло из порта 26 декабря и находилось в море в течение трех недель. Все это время кошка провела в закрытом контейнере без воды и питалась конфетами, разгрызая коробки.

Директор экспедиторской компании Александр Винник рассказал, что в практике фирмы такое произошло впервые. Экипаж судна предполагает, что кошка выжила без воды, слизывая конденсат со стенок контейнера. Сейчас животное находится на карантине. История кошки впечатлила израильтян, которые принялись писать обращения телеканалу с просьбами забрать ее себе домой.

Ранее кот по кличке Муджи сбежал от хозяйки и 11 дней блуждал в потолке американского аэропорта Ла-Гуардия, расположенного в Нью-Йорке на берегу бухты Флашинг. На пункте контроля путешественницу попросили достать Муджи из переноски, хотя женщина предупредила, что кот может сбежать. В результате, как Ли и предполагала, питомец запаниковал и вырвался из рук.