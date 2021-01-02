Пропавшая восемь лет назад собака вернулась к хозяевам

В Великобритании к хозяевам вернулась собака породы ши-тцу, пропавшая восемь лет назад. Ее владелица, 35-летняя Магдалена Клубчук, думала, что животное сбила машина, сообщает Daily Post.

Питомица по кличке Рокси потерялась в 2013 году, когда ее хозяйка была на работе. На протяжении нескольких недель Клубчук искала любимицу, однако поиски не обернулись удачей. В итоге она оставила попытки, посчитав Рокси мертвой или украденной.

В канун Нового года собаку заметили на одной из улиц города Бакли. Ее доставили в местную службу спасения животных и просканировали на предмет микрочипа с данными хозяев. Так специалисты службы вышли на мисс Клубчук.

Та временно оставила ее у подруги, однако в скором времени планирует забрать ее домой и познакомить со своей новой собакой породы стаффордширский бультерьер. У Рокси нашли опухоль молочной железы, вскоре ей предстоит обследование.

Ранее сообщалось, что в ЮАР собаку также нашли спустя восемь лет после пропажи. Ее хозяева предположили, что питомицу украли для участия в боях.