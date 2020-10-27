Забытая владельцами собака прошла 60 километров и вернулась домой

Собака, которую хозяева случайно забыли на станции технического обслуживания в 60 километрах от китайского города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, пришла домой через 26 дней. Об этом сообщает издание All India Roundup.

Хозяин собаки Цю поехал на автомобиле за город, чтобы навестить родственников. Семья взяла с собой питомца — семилетнюю собаку по кличке ДуДу (DouDou).

Проехав около 60 километров, они остановились отдохнуть на станции техобслуживания. Цю сообщил, что пока он и его жена присматривали за ребенком, они думали, что ДуДу остался в машине. Но когда семья приехала к родственникам, оказалось, что пса с ними не было.

На следующий день они поспешили вернуться на станцию техобслуживания, чтобы попытаться найти Дуду, но собаки там не оказалось. «Мы надеялись, что он выживет и найдет доброго хозяина, который приютит его», — подчеркнул Цю.

Но ДуДу не сдался. Через 26 дней он появился на пороге дома своих владельцев. «Он похудел, но был все тем же. Его глаза светились. К счастью, он не пострадал. Даже несмотря на то, что в первый день после возвращения ДуДу был уставшим и шатался, с тех пор он стал более энергичным», — рассказал Цю.

Сейчас собака снова живет вместе со своей семьей и окружена любовью.

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