В России собака три месяца ждала бросившего ее на обочине хозяина и не дождалась

В Алтайском крае черно-белая собака уже три месяца ждет на обочине трассы своего хозяина, но пока так и не дождалась. О животном, прозванным местными жителями Хатико, сообщает издание «Комсомольская правда».

Местная жительница Анастасия сказала журналистам, что несколько раз видела пса посреди дороги между Павловском и селом Новообинцево. Маленькая собака сидит на одном и том же месте, смотрит вдаль, ждет, пока за ней приедут, и не подпускает к себе людей. «К нам пес не подошел: кинули косточку, а он подождал, пока в машину сядем, и только тогда забрал», — рассказала девушка.

Она не смогла назвать породу животного, однако обратила внимание, что оно немного похоже на корги из-за маленьких лап и больших ушей. Анастасия даже думала забрать собаку домой, хотя у них с мужем уже живет несколько подобранных псов. Однако Хатико отказался идти в машину.

Местные жители замечают животное с весны, за это время оно никого к себе не подпустило. Специалисты по отлову из барнаульского приюта не смогли поймать собаку.

Сейчас Анастасия пытается найти для верного пса новых хозяев, пока не наступили холода.

Ранее сообщалось, что в российском городе Магадан домашняя собака два месяца ждала бросившего ее на морозе хозяина, но так и не дождалась. Его нашли посреди заледеневшей бухты и решили спасти, когда лед начал таять. Собаку приютил один из обнаруживших ее рыбаков.