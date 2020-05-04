В России собака два месяца ждала бросившего ее на морозе хозяина и не дождалась

В российском городе Магадан домашняя собака два месяца ждала бросившего ее на морозе хозяина, но так и не дождалась. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

Пса черного окраса, которого волонтеры прозвали Чернышом, нашли посреди заледеневшей бухты Нагаева. Его заметили на заливе рыбаки и предупредили зоозащитников. Выяснилось, что пес 60 дней верно сидел на одном месте и не подпускал к себе чужаков. Еду приходилось оставлять за несколько метров, чтобы пес не умер от голода.

По словам волонтеров, они до последнего верили, что владелец Черныша объявится. Но когда лед начал таять, они приняли решение спасти собаку силой. Поймать пса оказалось не просто, поскольку тот всячески сопротивлялся и убегал. Сначала волонтеры догоняли его на снегоходах, а когда животное выбилось из сил, аккуратно подкрались к нему и накинули на него сети.

Полдня пришлось за ней гонятся, но ради спасения животного мы это сделали. Павел Клочков руководитель Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России

В питомнике пса согрели и накормили. После того как он выспался, его передали ветеринарам для обследования. В результате один из рыбаков решил приютить верного пса. Он привязался к Чернышу, когда ежедневно приходил к берегу с волонтерами и проверял, все ли с животным в порядке.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Красноярском крае недалеко от деревни Кускун собака белого окраса три месяца ждала на обочине дороги своего хозяина и не дождалась. Псу дали прозвище Кускунский Хатико и поставили рядом с ним табличку «Внимание! Собака ждет хозяина».

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