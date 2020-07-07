Хозяин потерял собаку на другом континенте и нашел ее через пять лет

Турист из Германии нашел свою собаку через пять лет после того, как потерял ее в Австралии. Об этом сообщает сайт Daily Mail.

Собака по кличке Чоппер исчезла в 2015 году, когда ее хозяин, немецкий студент Лиф Фишер (Leif Fischer), гостил в караван-парке в городе Теннант-Крик на австралийской Северной территории. Фишер не сумел найти питомца и уехал на родину без него.

С тех пор немец завел привычку пролистывать в Facebook страницы, посвященные утерянным в Австралии вещам и животным. По его словам, он не думал о покупке новой собаки, поскольку боль от потери Чоппера была слишком сильна.

В начале июля 2020 года Фишер нашел фотографию своего пса на странице совета австралийского города Кэтрин, который располагается на расстоянии 674 километров от Теннант-Крик. Каким образом пес преодолел это расстояние, остается неизвестным.

Немедленному воссоединению Фишера и Чоппера мешают немецкие законы и нехватка денег. Согласно немецкому законодательству, собака не сможет въехать в Германию, пока не пройдет три месяца с момента прививки. Немцу удалось найти австралийца, который присмотрит за его питомцем в этот период.

Транспортировка пса в Германию обойдется Фишеру в восемь тысяч австралийских долларов (399,4 тысячи рублей). Немец надеется собрать недостающие средства при помощи краудфандингового сервиса GoFundMe.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, нашла шестилетнего пса по кличке Джексон, пропавшего четыре месяца назад. Укравшего собаку преступника арестовали.

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