Трогательное воссоединение хозяйки с пропавшей собакой попало на видео

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Жительница американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, нашла шестилетнего пса по кличке Джексон, пропавшего четыре месяца назад. Их трогательное воссоединение попало на видео и заинтересовало KNTV.

31-летняя Эмили Талермо (Emilie Talermo) рассказала, что 14 декабря она пошла в супермаркет, привязав свою миниатюрную австралийскую овчарку у входа. Вскоре хозяйка вернулась к питомцу и обнаружила, что его украли.

Американка отчаянно пыталась найти Джексона, не жалея денег. За нахождение ее любимца она обещала вознаграждение в семь тысяч долларов (более полумиллиона рублей). Более того, она взяла в аренду самолет за 1,2 тысячи долларов (90 тысяч рублей), чтобы пролететь над Сан-Франциско и Оклендом с баннером.

«Я подключила соцсети, СМИ, сарафанное радио, соцсеть Nextdoor. Я хваталась за любую возможность, чтобы найти его», — поделилась она с журналистами. Расследованием по делу о краже Джексона занялись детективы. В результате пропавшего пса заметил местный житель округа Лос-Анджелес. После этого сыщики смогли вычислить грабителя — 27-летнего Николаса Браво (Nicholas Bravo) из города Палмдейл. Преступника арестовали.

Во вторник, 22 апреля, Талермо наконец смогла увидеться с Джексоном. На кадры попало, как питомец выбегает из переноски, лает и радостно лижет лицо хозяйки. «С ним все иначе. Мир снова окрасился в светлые тона, — образно выразилась она. — Я осознала, какую важную роль он играл в моей жизни. В изоляции без Джексона было так пусто и тихо».

Ранее сообщалось, что в английском графстве Суррей семья воссоединилась с пропавшей шесть лет назад собакой. На кадрах видно, как британка гладит своего пса и радуется встрече.

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