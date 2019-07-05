Семья воссоединилась с потерянной собакой спустя шесть лет

Видео: dailyrecord.co.uk

В английском графстве Суррей семья воссоединилась с пропавшей шесть лет назад собакой. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось британское издание Daily Record.

Пес исчез в апреле 2013 года. Его хозяйка Джоди Ферье (Jodie Ferrier) предположила, что ее питомца по кличке Ферн украли, и обратилась к полицейским. Вместе с другими добровольцами они начала поиски по всему району, однако они не увенчались успехом. Тогда британка создала поисковую группу на Facebook, которая собрала более десяти тысяч подписчиков за несколько лет.

На прошлой неделе мужчина, пожелавший сохранить анонимность, нашел Ферн на улице и отвел к ветеринару. В клинике собаке отсканировали микрочип и позвонили владельцам. Хозяйка с детьми и мужем поехала на юго-восток Англии, чтобы увидеть питомца.

«В тот момент, когда дверь открылась, я сразу поняла, что это она, — сказала Ферье. — Ферн прошла мимо меня, потом обернулась и, я не знаю, почувствовала, что узнала нас, а потом начала вилять хвостом».

На кадрах видно, как британка гладит своего пса и радуется встрече. Собака проявляет внимание к хозяйке и встает на задние лапы. Животное подходит и к другим членам семьи.

После воссоединения с собакой Ферье подчеркнула важность микрочипов для домашних питомцев, так как они могут помочь найти потерявшееся животное.

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