Хозяева два года искали украденного пса и вернули его домой

Семья из Великобритании сумела отыскать собаку, которую украли у них два года назад. Об этом пишет издание Daily Mail.

В декабре 2016 года у 45-летней Триши Джозеф (Trisha Joseph) украли шестилетнего английского спрингер-спаниэля по кличке Белль.Чтобы найти питомца, они вступили в 500 групп в социальной сети Facebook, где продают домашних животных.

21 декабря они заметили объявление о продаже собаки, похожей на Белль. Его разместил 19-летний молодой человек из города, находящегося в 110 километрах. Когда они связались с ним, выяснилось, что все это время собака жила у него. Он решил продать ее, потому что больше не мог ухаживать за ней из-за работы.

«Он представления не имел, что ее украли, и был ужасно расстроен», — рассказывает Джозеф. После встречи их подозрения подтвердились. «Один взгляд на собаку — и все поняли, что это Белль», — говорит женщина.

По ее словам, собака явно привязалась к новому хозяину. «Он такой хороший парень, в каком-то смысле мне было жаль забирать Белль от него, — признается женщина. — Мы никогда не теряли надежду, что найдем ее, но трудно поверить, что она наконец дома».

В 2017 году сообщалось, что собака не сразу узнала собственного хозяина, когда он вернулся сильно похудевшим после пятинедельного отсутствия. Узнав хозяина, пес прыгнул на него, буквально сходя с ума от радости.

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