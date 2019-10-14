Трогательная встреча хозяйки с потерявшимся 12 лет назад псом попала на видео

Humane Animal Rescue / Facebook

Жительница американского города Бока-Ратон, штат Флорида, нашла пропавшую 12 лет назад собаку породы той-фокстерьер. Видео встречи хозяйки со своим питомцем опубликовал местный портал CBS Pittsburgh.

Пес по кличке Датчесс (Dutchess) сбежал из дома 28 февраля 2007 года. Спустя 12 лет его владелице Кэтрин Стрэнг (Katheryn Strang) позвонили из приюта для бездомных животных Humane Animal Rescue города Питтсбург, штат Пенсильвания. Женщине сообщили, что 8 октября прохожие заметили на улице голодного и замерзшего той-фокстерьера и отдали в приют.

«Она была очень напугана и нуждалась в стрижке ногтей», — отметила сотрудница приюта Торин Фишер (Torin Fisher). Собака была чипирована, поэтому медик смогла связаться со Стрэнг. Хозяйка удивилась, что Датчесс оказалась так далеко от дома. Она предположила, что питомец мог запрыгнуть в чужую машину и уехать: пес любил путешествовать с семьей на авто.

«Я очень рада, что она к нам вернулась. Я много ночей провела в слезах, — рассказала Стрэнг в разговоре с журналистами. — В тот день я была на работе. Мой 12-летний сын вернулся со школы и случайно оставил дверь открытой, после чего пса мы больше не видели». Хозяйка отметила, что ей приходилось платить за микрочип 15 долларов (962 рубля) в год. «Я не теряла надежду и всегда надеялась, что собака вернется», — заключила она.

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