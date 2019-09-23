Женщина уволилась с работы ради поисков сбежавшей собаки и преуспела

Жительница штата Вашингтон, США, уволилась с работы и два месяца искала свою собаку, которая сбежала во время отпуска в другом штате. Об этом сообщает издание New York Post.

Карол Кинг (Carole King) со своим мужем Верном (Verne) отдыхала в городе Калиспелл, штат Монтана. 20 июля, когда они пошли обедать, их семилетняя бордер-колли по кличке Кэти (Katie) сбежала из номера отеля. Хозяева предположили, что собака испугалась грозы.

Они искали по всей территории отеля до самого утра, но безрезультатно. На следующий день Кинг продолжила поиски: развесила объявления, стучала в двери и писала в соцсети, но найти пса так и не удалось. Чтобы иметь возможность остаться в Калиспелле и продолжать поиски, женщине пришлось уйти с должности почтовой служащей.

В итоге Кинг расклеила по меньшей мере 500 объявлений в маленьком городке и его окрестностях. Они с мужем даже использовали приборы ночного видения для поисков собаки. Незнакомые люди поддерживали Кинг. Они писали ей ободряющие сообщения в Facebook и даже привозили ей еду.

На 57 день поисков мужчина сообщил Кинг, что видел у себя во дворе собаку, похожую по описанию на Кэти. Когда Кинг приехала туда, собаки уже не было. Женщина вернулась в окрестности этого дома на следующий день – 15 сентября. С помощью своего друга и местных жителей она нашла Кэти. Собака похудела на 5,5 килограмма и была сильно обезвожена, однако очень обрадовалась, когда увидела хозяйку.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Кэтрин Пейнтер (Catherine Painter) нашла сбежавшую черепаху спустя 15 месяцев после побега животного. Черепаха нашлась в нескольких кварталах от дома хозяйки.

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