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Сбежавших свиней нашли по следам от съеденных хот-догов

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Около 250 свиней и поросят сбежали из своего вольера в американском штате Вермонт. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на фермера Уолтера Джеффриса.

По его словам, большинство из сбежавших животных вернулись назад — их смогли вычислить по следам от съеденных сосисок и булочек для хот-догов. Поисками занимались несколько работников фермы и добровольцы. Свиней они находили в кустах и рвах.

Сама ситуация доставила фермеру неудобства. За разгул животных по городу Джеффрису грозит штраф в несколько тысяч долларов, поскольку свиньи мешали водителям и пешеходам. В случившемся мужчина винит бывшего сотрудника фермы, который, по его словам, повредил загон, где содержались животные. Кроме того, с участка пропали инструменты на несколько тысяч долларов. Об этом он уже заявил в полицию.

29 августа стало известно, что в Аргентине на свет появилась свинья с мордой слона. Мутанту удалось прожить всего несколько минут после рождения. Чем была вызвана подобная аномалия, неизвестно.

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