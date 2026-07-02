TOI: Израиль арестовал гражданина России по обвинению в шпионаже в пользу Ирана

Израиль арестовал гражданина России по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщает Times of Israel (TOI).

«Недавно был арестован мужчина из Таджикистана, имеющий гражданство России, по подозрению в шпионаже в пользу Ирана против Израиля и в вербовке новых шпионов», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в ходе совместного расследования, проведенного полицией, Шин-Бет и Министерством обороны, было установлено, что Бехруз Собиргон, гражданин Таджикистана, проживающий в Израиле, с января поддерживал контакты с иранским куратором, причем большая часть его «деятельности в сфере безопасности» приходилась на период недавней войны с Ираном.

В число задач, которые выполнял обвиняемый по поручению иранского куратора, входили: фиксация и передача данных о местах падения иранских ракет во время конфликта, предоставление координат комплекса «Азриэли» в Тель-Авиве, отправка фотографии порта Хайфы, а также попытка сфотографировать «секретный объект оборонного назначения» на севере Израиля.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи ответил на угрозы главы израильского Минобороны Исраэля Каца. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп обязал США заставить замолчать питомцев в Израиле.