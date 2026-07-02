Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:58, 2 июля 2026Мир

Израиль арестовал гражданина России по обвинению в шпионаже

TOI: Израиль арестовал гражданина России по обвинению в шпионаже в пользу Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mostafa Alkharouf / Anadolu via Getty Images

Израиль арестовал гражданина России по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщает Times of Israel (TOI).

«Недавно был арестован мужчина из Таджикистана, имеющий гражданство России, по подозрению в шпионаже в пользу Ирана против Израиля и в вербовке новых шпионов», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в ходе совместного расследования, проведенного полицией, Шин-Бет и Министерством обороны, было установлено, что Бехруз Собиргон, гражданин Таджикистана, проживающий в Израиле, с января поддерживал контакты с иранским куратором, причем большая часть его «деятельности в сфере безопасности» приходилась на период недавней войны с Ираном.

В число задач, которые выполнял обвиняемый по поручению иранского куратора, входили: фиксация и передача данных о местах падения иранских ракет во время конфликта, предоставление координат комплекса «Азриэли» в Тель-Авиве, отправка фотографии порта Хайфы, а также попытка сфотографировать «секретный объект оборонного назначения» на севере Израиля.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи ответил на угрозы главы израильского Минобороны Исраэля Каца. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп обязал США заставить замолчать питомцев в Израиле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная разница в возможностях». Россия нанесла массированный удар по Киеву. Что о «ночи возмездия» пишут мировые СМИ?

    «Биологическая мать» попыталась обмануть сына российского чиновника

    Пользу постоянной перезагрузки смартфона оценили

    Стало известно о повторной атаке ВСУ в районе удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

    В Банке России признали необъяснимость курса рубля

    Власти раскрыли подробности об атаке ВСУ на автобус из Белоруссии под Брянском

    Россияне чаще других арендовывали роскошные яхты за сотни тысяч рублей в Турции

    Ставки по вкладам в российских банках упали еще сильнее

    30 лет пролежавшего на Эвересте альпиниста опознали благодаря ДНК-тесту

    Названы причины укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok