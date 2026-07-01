Глава МИД Ирана жестко ответил «питомцам США»

Аракчи: Трамп обязал США заставить замолчать питомцев в Израиле

Американский лидер Дональд Трамп обязал США заставить замолчать питомцев в Израиле. Таким образом глава МИД Ирана Аббас Аракчи ответил на угрозы главы израильского Минобороны Исраэля Каца в социальной сети X.

Аракчи напомнил, что условия Меморандума о взаимопонимании абсолютно ясны и общедоступны для всех.

«Президент США обязал Соединенные Штаты заставить замолчать своих питомцев в Тель-Авиве. Если они ослушаются своего хозяина, Иран даст им урок», — написал он.

Министр подчеркнул, что любая угроза в адрес народа и руководства Ирана получит немедленный мощный ответ.

Ранее Кац пригрозил руководству Ирана, что любое нападение на Израиль станет самой большой ошибкой Тегерана.