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14:30, 1 июля 2026Мир

Глава МИД Ирана жестко ответил «питомцам США»

Аракчи: Трамп обязал США заставить замолчать питомцев в Израиле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Американский лидер Дональд Трамп обязал США заставить замолчать питомцев в Израиле. Таким образом глава МИД Ирана Аббас Аракчи ответил на угрозы главы израильского Минобороны Исраэля Каца в социальной сети X.

Аракчи напомнил, что условия Меморандума о взаимопонимании абсолютно ясны и общедоступны для всех.

«Президент США обязал Соединенные Штаты заставить замолчать своих питомцев в Тель-Авиве. Если они ослушаются своего хозяина, Иран даст им урок», — написал он.

Министр подчеркнул, что любая угроза в адрес народа и руководства Ирана получит немедленный мощный ответ.

Ранее Кац пригрозил руководству Ирана, что любое нападение на Израиль станет самой большой ошибкой Тегерана.

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