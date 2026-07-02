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14:53, 2 июля 2026Экономика

На Крым обрушилась рекордная жара

Гидрометцентр: В Крыму побит 88-летний рекорд жары
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Крым обрушилась аномальная жара — в регионе побит рекорд 88-летней давности. Об этом сообщают в гидрометцентре полуострова, передает РИА Новости.

В среду, 1 июля, воздух в Симферополе прогрелся до плюс 35,9 градуса. «Это новый температурный максимум для 1 июля за всю историю наблюдений в Симферополе. Предыдущий рекорд держался с 1938 года», — подчеркнули синоптики.

Прошлый максимум для этого дня достигал плюс 33,9 градуса Цельсия — то есть новое значение на два градуса выше.

В четверг, 2 июля, в регионе сохранится ясная и аномально жаркая погода — в среднем температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов. Ночью столбики термометров покажут плюс 19-24 градуса, а днем — плюс 30-35 градусов. С пятницы, 3 июля, в Крыму ожидают небольшое похолодание.

Ранее жители Москвы пережили тропическую ночь. Столбики термометров показали от плюс 15,2 градуса в Бутово до плюс 21,1 на (метеостанции) Балчуге — похожие температуры наблюдаются обычно в Сочи.

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