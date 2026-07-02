Москвичи пережили тропическую ночь

Синоптик Тишковец: Минувшая ночь в Москве была тропической, как в Сочи

Ночь на четверг, 2 июля, в столице оказалась тропической, как в Сочи. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«Минувшая ночь в Москве была тропическая, как в Сочи, от плюс 15,2 градуса в Бутово до плюс 21,1 на (метеостанции) Балчуге», — поделился информацией синоптик. Днем, продолжил он, воздух в Москве и Подмосковье прогреется до плюс 28-31 градуса — это на семь градусов превышает климатическую норму.

Помимо этого, Тишковец спрогнозировал переменную облачность, а также кратковременный дождь с грозой в некоторых районах в вечерние часы. «По западу, юго-западу и югу возможен град диаметром до одного-трех сантиметров», — предупредил специалист.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 2 июля в Москве станет самым жарким днем с начала лета.