Полицейские подрались в грязи с беглой свиньей и проиграли

В канадском городе Иннисфил, провинция Онтарио, полицейские подрались со свиньей, не справились и вызвали подкрепление. Об этом сообщает CTV News.

Полицейские обнаружили животное, разгуливающее по улице, и решили прогнать его с проезжей части. По словам сержанта Тодда Феррье, это было необходимо, потому что и лобовое столкновение с 90-килограммовой свиньей, и попытка объехать ее могут иметь одинаково трагичный исход для водителя.

«Честно говоря, я недооценил силу свиньи», — признается констебль Джерри Крейн. Попытка затащить ее в полицейский автомобиль, которую он предпринял, закончилась полным провалом. Во время потасовки Крейн лишь вымазался в грязи, а животное так и осталось на дороге. Офицеру пришлось вызвать подкрепление.

Совместными усилиями полицейские одолели свинью, загнали ее в трейлер для перевозки скота и отвезли владельцу. Как выяснилось, она сбежала с заднего двора одного из местных жителей через прореху в заборе. На время ремонта ограды животное поселили на соседней ферме.

В 2017 году со своей свиньей подрался житель мексиканского города Сан-Лукас-Охитлан. Защищающееся животное сбило его с ног, после чего откусило мужчине гениталии и три пальца на правой руке. Через несколько дней он скончался.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!