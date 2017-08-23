Пожарные съели спасенных из огня поросят

Пожарные из британского села Пьюзи, графство Уилтшир, съели поросят, которых сами спасли от огня. Об этом в среду, 23 августа, сообщает издание The Daily Telegraph.

В феврале спасатели выезжали на тушение пожара на одной из окрестных ферм, где загорелись 60 тонн сена. Им удалось спасти из пылающего амбара двух свиноматок и 18 поросят.

Через полгода хозяйка фермы пригласила сотрудников пожарной станции Пьюзи попробовать сосиски, приготовленные из подросших поросят. Она объяснила, что хотела таким образом отблагодарить их за спасение животных.

В 2016 году сообщалось, что во Франции из грузовика, едущего на бойню, сбежали 200 свиней.