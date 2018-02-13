Гигантский кабан Пигзилла напугал детей в Гонконге

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В Гонконге огромный кабан разграбил мусорный контейнер в нескольких метрах от начальной школы. На видеозапись инцидента обратило внимание издание The Mirror.

Местные жители прозвали кабана Пигзиллой (от слова pig — свинья и имени монстра из японского фильма про Годзиллу). Ролик засняли испуганные родители по пути в школу.

Рядом с кабаном было несколько маленьких кабанчиков, возможно, его детенышей. Какого пола было животное, неизвестно: часть журналистов назвала его самцом из-за исполинских размеров, другая — самкой, так как самцы оставляют детенышей в раннем возрасте.

Видео набрало больше 300 тысяч просмотров, комментаторы выразили беспокойство о безопасности детей и отметили, что кабанам приходится искать пропитание на помойках из-за плохой экологической ситуации.

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