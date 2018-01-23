Польский кабан ворвался в церковь и сломал Христа

Дикий кабан ворвался в приходскую церковь в польском Халембе. Инцидент произошел во время утренней воскресной мессы, сообщает naszemiasto.pl.

Животное появилось в храме через несколько минут после начала службы. Взрослый кабан разбил стекло входной двери и затем начал носиться по церкви. Среди прихожан началась паника.

Как рассказал представитель полиции, животное успело уничтожить две вазы и сломать статую Иисуса Христа. «К счастью, кабана удалось быстро отпугнуть, никто не пострадал», — добавил он.

Вероятно, животное вышло из леса к людям в поисках пищи, пишет naszemiasto.pl. Случаев, когда кабаны приходят в жилые районы, становится все больше, местные власти намерены решать эту проблему.

В декабре 2017 года в Польше прирученный дикий кабан по кличке Хрюмек пропал на неделю, после чего его обнаружили пьяным на одной из ферм. Оказалось, что он нашел фрукты, оставшиеся от изготовления домашнего вина, наелся их и уснул.

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