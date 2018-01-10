Пьяная литовская свинья затерроризировала деревенских собак

В литовской деревне Сирутишкис свинья гоняла собак. Об этом сообщает Delfi.

Случай произошел 9 января. Животное сбежало из хлева и оказалось во дворе, где стоял ящик с яблоками. Часть плодов к тому моменту уже сгнила и забродила.

По оценкам жителей деревни, свинья съела пол-ящика яблок. Очевидцы уверяют, что после этого лакомства она опьянела, после чего начала гоняться за собаками по всей деревне. Тем не оставалось ничего иного, кроме как спрятаться от нее в будках или просто сбежать.

Набегавшись, свинья устала и протрезвела, а затем вернулась в свой хлев. Отмечается также, что наблюдавшие за происходящим жители деревни смеялись, фотографировали и снимали пьяное животное на видео.

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