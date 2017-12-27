Свинья одолела украинца

Под Киевом мужчина вступил в схватку со свиньей на крыше грузовика и потерпел поражение. Момент борьбы попал на видео, опубликованном на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам автора ролика, инцидент произошел в городе Белая Церковь Киевской области. Как видно на кадрах, мужчина, стоя на крыше фуры, пытается удержать животное за хвост. Однако в итоге свинье удается вырваться, спрыгнуть вниз и убежать.

Пострадало ли животное в результате падения, не уточняется.

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