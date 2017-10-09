Мускулистые свиньи-мутанты шокировали пользователей соцсетей и зоозащитников

В Facebook набирает популярность аккаунт камбоджийской фермы, где выращивают огромных мускулистых свиней, которых по достижении определенной формы отправляются на убой, пишет The Independent.

Свиньи имеют мощное телосложение и иногда с трудом передвигаются. Некоторые признаются, что животные их откровенно пугают. В комментариях под фото и видео, которые свиноферма выкладывает на своей странице в соцсети, пользователи пишут, что пичкать беззащитных животных гормонами ради набора массы «жестоко и мерзко». Кроме того, потреблять в пищу их мясо небезопасно, пишут другие.

«Это жестоко! Люди — худшие звери!» — пишет пользовательница из Польши.

В то же время в комментарии пришло множество фермеров, всерьез заинтересовавшихся покупкой подобных свиней.

Волна возмущения поднялась после того, как на свиноферму обратили внимание защитники животных. Международная организация PETA в конце сентября разместила на своем сайте рассказ о свиноферме, где свиней закалывают гормонами, чтобы потом убить и съесть. Зоозащитники напомнили, что случаи, когда скот накачивают веществами ради наращивания мяса, нередки. В пример они привели гигантских бельгийских быков, которые больше напоминают бегемотов.

Зоозащитники потребовали прекратить издевательства над животными, которые всю жизнь страдают от проблем со здоровьем, а затем погибают, чтобы быть съеденными на ужин.