Мексиканский фермер погиб после пьяной драки со своей свиньей

Житель мексиканского города Сан-Лукас-Охитлан, штат Оахака, подрался со своей свиньей и погиб. Об этом сообщает издание Metro.

60-летний фермер Мигель Аная Пабло (Miguel Anaya Pablo) вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и напал на одну из свиней. Защищающееся животное сбило его с ног, после чего откусило мужчине гениталии и три пальца на правой руке.

Пострадавшего доставили в больницу в соседнем городе Сан-Хуан-Баутиста-Тустепек. Медики оказали ему первую помощь, но не смогли остановить распространение инфекции, занесенной при укусах. Через несколько дней мужчина скончался.

Для выяснения всех обстоятельств гибели фермера будут проведены дополнительные экспертизы.

1 июня сообщалось, что китайской семье пришлось шесть раз поменять место жительства из-за храпа гигантской свиньи.