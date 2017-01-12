В Китае обнаружили 700-килограммовую свинью

В китайской провинции Хэнань свинья весом 750 килограмм выиграла титул самой крупной в стране. Об этом пишет People's Daily Online.

Длина животного составляет 2,1 метра, а высота — 1,5 метра. Как пишет Daily Mail, конкурс организовала местная фермерская ассоциация. Чжан (полное имя не сообщается), владелец победительницы, ухаживает за ней три года. По его словам, свинья много ест и выросла до размеров коровы.

На YouTube-канале пользователя 长留这日 опубликовали видеозапись вместе со свиньей. На ролике видно, как животное оседлала женщина.

— Daily Mail Online (@MailOnline) 11 января 2017, 04:16

Отмечается, что самой крупной свиньей в истории страны стало животное по кличке Тон Пиг. Его вес составлял почти 900 килограмм. Четырехлетний боров умер в 2004 году.

В августе 2016 года стало известно, что в китайской провинции Фуцзянь самому крупному крокодилу страны предложат 16 кандидаток в жены. Длина 46-летнего сиамского крокодила по кличке Цзюйэ составляет 6,5 метра. Вес животного, который обитает в крокодиловом парке города Сямэнь, достигает 1,5 тонны.